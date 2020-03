Nel 2015 è finita la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. Dopo molto tempo parla l’attrice

Una coppia e un amore puro e riservato quello che per oltre 10 anni ha legato Ambra Angiolini e Francesco Renga. I due si sono separati, infatti, nel 2015 senza parlare troppo della scelta fatta. L’attrice e il cantante, infatti, hanno mantenuto sempre il massimo riserbo sul perché la loro storia d’amore fosse finita. Solo tanto silenzio dopo la rottura.

È stato Ambra a rivelare, negli ultimi tempi, solo pochi dettagli, di un amore così importate che le ha donato due figli. L’attrice ed ex volto di Non è la Rai si è sbottonata leggermente in due diverse occasioni. Quello che ha detto è stato però molto fugace senza rivelare tutti i particolari della separazione con Renga.

A Vanity Fair ha detto: “Due anni fa il mio cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca”. Una frase corta e veloce ma che racchiude al suo interno tutto il sentimento per un legame importante durato 11 anni.

Ad IoDonna durante un’intervista la Angiolini si è lasciata sfuggire: “Sono piena di amore per Francesco: un sentimento gigantesco nei confronti di un uomo al quale non sono più costretta a piacere”. Cosa avrà voluto dire nello specifico?

Ambra Angiolini, un amore lungo 11 anni

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati una coppia che a lungo ha fatto sognare il pubblico italiano. Belli, dolci e anche riservati. Il riserbo lo hanno mantenuto anche sulla fine della loro separazione, arrivata quattro anni dopo che la coppia si era lasciata. Nonostante questo l’attrice e il cantante hanno mantenuto un rapporto di rispetto, dolcezza e stima reciproco, soprattutto per il bene dei loro due figli.

Renga non ha mai parlato della vicenda. Ambra come abbiamo visto ha lanciato solo sporadiche dichiarazioni e anche dopo molto tempo dall’accaduto. Era infatti il 2015 quando la notizia cominciò a trapelare e fu il settimanale Chi a mostrare le foto di Renga e della Angiolini che aspettavano la figlia, fuori dalla scuola, con sguardo triste e sommesso.

Un importante segnale pubblico che qualcosa tra i due si era rotto. Un episodio emblematico che rappresentò solo un nuovo tassello che si aggiungeva a quelli già segnalati da molti. La coppia da tempo, infatti, non appariva più affiata come un tempo tra sguardi tristi, un contenuto distacco senza evitare anche piccole tensioni in pubblico.