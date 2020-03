Diletta Leotta sulla neve | si siede e il web si infiamma | FOTO

La bellissima Diletta Leotta va a sciare ed immancabili arrivano gli scatti social da postare su Instagram. È il solito, strepitoso spettacolo.

E Diletta Leotta su Instagram incanta anche questa volta. La 28enne presentatrice televisiva di DAZN si è concessa alcuni giorni di vacanza, con una più che meritata settimana bianca. Complice anche lo stop forzato imposto alla Serie A dalla situazione relativa all’imperversare del Coronavirus in Italia, la telegiornalista catanese ha potuto mettere da parte gli impegni per salire su in alta montagna. Ed anche così, copertissima e dotata di tutta l’attrezzatura necessaria per sciare, è comunque un gran bel vedere. I suoi tantissimi followers pure questa volta l’hanno premiata con tantissimi ‘mi piace’ e commenti di entusiasmo. Per lei è l’ennesimo successo social.

LEGGI ANCHE –> Ludovica Pagani, voglia d’estate: splendida in costume – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Colores 🤍💛🧡💗💙🤎 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 2 Mar 2020 alle ore 1:18 PST

Diletta Leotta Instagram, i social sono il suo regno

Oramai in Italia solamente lei e Belen Rodriguez possono vantare un esercito di ammiratori così folto. Siamo nell’ordine dei milioni e milioni di utenti. La showgirl argentina vanta un seguito di poco più di 9 milioni di followers (anche se non molto tempo fa ammontavano a circa 17 milioni, c’è qualcosa sotto?). La siciliana è attualmente a 6,1. E non è impensabile a questo punto anche un aggancio.

LEGGI ANCHE –> Ambra Angiolini, la sua verità sulla rottura