Ludovica Pagani, voglia d’estate: splendida in costume – FOTO

Sta spopolando sempre più sul web, dove ormai è una vera e propria star. E aiuta molto anche la pubblicazione del suo calendario, che ha mandato i numerosissimi fan letteralmente fuori di testa. Ludovica Pagani, anche in questo 2020, è una delle bellezze di Instagram più sulla cresta dell’onda. Bionda come Diletta Leotta, qualcuno ipotizza addirittura che possa insidiare il ‘primato’ della siciliana, ma per adesso lei, interpellata sull’argomento, vola piuttosto basso. Di sicuro, come detto, è particolarmente apprezzata dai suoi followers, per una bellezza di impatto immediato, neanche particolarmente costruita ma piuttosto semplice. Altrettanto certamente, lei gioca molto, com’è naturale, sulla propria avvenenza e non di rado provoca i suoi fan con degli scatti particolarmente accattivanti. La foto di oggi la ritrae in costume, a bordo piscina, lasciando intravedere forme generose e sensuali. In poco più di due ore, una foto che ha raccolto quasi 300mila like. Niente male.

