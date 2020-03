Coronavirus, a rischio non solo la salute dei contagiati, ma anche l’economia italiana: ecco le professioni che rischiano di più.

Il coronavirus non è solo un’emergenza per la salute degli italiani, ma anche per l’economia del nostro Paese. A pagare il prezzo più alto è il settore del turismo e, in generale, quelle del settore terziario. Le attività commerciali, gli alberghi, ristoranti, bar, pizzerie e così via stanno subendo gravissime perdite, ma ci sono anche professioni a rischio. Andiamo a scoprire quali sono.

Coronavirus, le professioni più a rischio

Le aziende italiane chiedono aiuto per poter sopravvivere al coronavirus che non solo sta mettendo in pericolo la salute degli italiani con il numero dei contagi che continua ad aumentare come svela l‘ultimo bollettino della Protezione Civile, ma anche l’economia delle famiglie italiane. Sono tanti, infatti, i posti di lavoro in bilico a causa di aziende in difficoltà per l’emergenza che costringe gli italiani a rispettare scrupolosamente le regole del Governo.

Gli esperti hanno diffuso una serie di raccomandazioni da opsservare per evitare il contagio ovvero evitare abbracci, baci, strette di mano, luoghi affollati. Tra le professioni più a rischio ci sono così oltre a quelle legate al turismo, anche quelle che prevedono un contatto diretto con le persone come estetiste, parrucchieri, ma anche quelle legate al cinema e al teatro.

Potrebbero essere a rischio anche le piccole attività alimentari come salumerie, piccoli negozi di frutta e panifici con la gente che, per evitare rischi potrebbe preferire acquistare i generi alimentari nei grandi supermercati.

Rischiano, inoltre, nel settore del cinema e del teatro rischiano gli addetti alle pulizie, le maschere, gli attori delle varie compagnie. A rischio anche le guerdie turistiche, le attività ambulanti, gli addetti alla biglietteria dei luoghi artistici di maggiore interesse, sorveglianti, hostess e così via.