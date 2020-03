Coronavirus, Borrelli in conferenza: sale ancora il numero delle vittime in Italia

Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, ha aggiornato il bollettino dei contagi e delle vittime ad oggi dell’epidemia.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile ha nuovamente aggiornato il bilancio dell’epidemia coronavirus in Italia. Secondo quanto riferito da Borrelli e riportato dalla redazione di Sky Tg24, i malati nel nostro paese hanno superato la soglia dei 6mila toccando i 6.387, ovvero 1.326 in più di ieri. Le vittime sono, invece, saliti a 366, con un incremento di 133 decessi rispetto alla giornata di ieri. I pazienti che sono guariti dal Covid-2019 nel nostro Paese sono 622, 33 in più rispetto a ieri. Borrelli, come riferisce Sky Tg24, ha poi fornito il dato in merito ai pazienti ricoverati in terapia intensiva che ad oggi sono 650, di cui 399 in Lombardia. Infine sono 3.557 i malati con sintomi ricoverati e 2.180 quelli attualmente in isolamento domiciliare.

