Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, ha reso noto il nuovo bilancio dei contagi e delle vittime dell’epidemia.

Sono salite a 463, 97 in più di ieri, le vittime da coronavirus in Italia ed a 7.985 i contagi totali, con un incremento di 1.598. A riferirlo è stato il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Come riporta Tgcom24, secondo quanto riferito da Borrelli, i guariti nel nostro paese ad oggi ammontano a 724, 102 rispetto alla giornata di ieri.

