Coronavirus, brutte notizie per Nicola Porro

Coronavirus, Porro positivo: Quarta Repubblica sospeso

Il Coronavirus si sta espandendo a macchia d’olio: nonostante le numerose raccomandazioni, continuano ad essere segnalati tantissimi casi al giorno. In questi giorni, infatti, in televisione non si parla d’altro. Anche nei programmi di intrattenimento e durante le pubblicità. Bisogna lavarsi bene le mani, evitare le zone affollate, non uscire di casa se si hanno sintomi influenzali e non recarsi dal medico. Tantissimi locali si sono attrezzati per non far entrare tutti insieme, bisogna stare ad un metro di distanza l’uno dall’altro, evitare le file ed entrare uno alla volta nella maggior parte dei posti che frequentiamo. Eppure tutte queste raccomandazioni non stanno impedendo il contagio.

Anche Nicola Porro, il conduttore di Quarta Repubblica, è risultato positivo al virus. Lo ho ha annunciato la Mediaset, che ovviamente ha deciso di sospendere il programma per cautela sanitaria. Ha invitato tutti i professionisti, le persone che hanno lavorato e continuano a lavorare per questo programma, di rimanere isolati in casa. Una notizia assurda che ha sconvolto tutti i fans del programma e del conduttore stesso, su cui aspettiamo degli ulteriori sviluppi riguardo questo virus che lo ha colpito. Pertanto, a cominciare dalla puntata del 9 marzo, il programma sarà ovviamente sospeso. Non andrà in onda in attesa di ulteriori sviluppi su questa epidemia che si sta espandendo sempre di più. Porro sarà in video collegamento da casa con l’edizione speciale di Stasera Italia di Barbara Palombelli che andrà in onda il 9 marzo su Rete 4.