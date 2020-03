Coronavirus, cosa succede al campionato di Serie A: le ipotesi della Figc – VIDEO

Il consiglio straordinario della Figc si è riunito per capire come procedere in merito al prosieguo del campionato di Serie A dopo lo stop per l’emergenza coronavirus.

La diffusione del coronavirus in Italia ha portato il Governo ad estendere le restrizioni per limitare il contagio. Tra i vari provvedimenti inseriti nel decreto, già in vigore da oggi, martedì 10 marzo, c’è anche quello di sospendere gli eventi sportivi sino al 3 aprile, compreso il campionato di calcio. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, dunque, tutti si chiedono quali saranno le sorti della Serie A che ha già subito alcuni slittamenti e rinvii sempre legati all’emergenza Covid-2019.

Leggi anche —> Coronavirus, la testimonianza di una cardiologa: “Ci hanno detto di scegliere”

Leggi anche —> Coronavirus, il bollettino di Borrelli: salgono vittime e contagi

Coronavirus, le ipotesi al vaglio del consiglio straordinario della Figc per il campionato di Serie A

Il campionato di Serie A è stato sospeso sino al 3 aprile. Questa uno dei provvedimenti inseriti nel nuovo Dpcm che è entrato in vigore oggi per far fronte all’emergenza coronavirus. Nel dettaglio, calendario alla mano, a saltare saranno altri due turni: dopo il rinvio della 27esima giornata, slittata per far spazio ai recuperi della 26esima, ed alcune gare della 25esima salteranno interamente la 28esima e la 29esima, in previsione prima dell’ultimo weekend di marzo quando dovrebbero andare in scena le amichevoli della Nazionali, anch’essa a rischio rinvio o annullamento. Stando a questo provvedimento le squadre di Serie A dovrebbero tornare in campo il prossimo 4 aprile per disputare il 30° turno. Per le numerose partite rinviate la Lega dovrà provare a ridisegnare il calendario per consentire la conclusione del campionato entro il 24 maggio per poi dare spazio agli Europei che prenderanno il via il 12 giugno. In alternativa vi sarebbero tre ipotesi al vaglio del consiglio straordinario della Figc: non assegnare il titolo, disputare i play off o infine quella di assegnare lo Scudetto tenendo conto di questa classifica.

Per quanto riguarda le altre competizioni Uefa, Champions ed Europa League, attualmente non vi sarebbero sospensioni. Le due competizioni continentali proseguiranno con alcune gare a porte chiuse sino al termine fissato dagli organi competenti. Per l’Europeo, invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe ancora presto l’ipotesi di chiedere un rinvio o prendere una decisione in merito. Intanto i giocatori, come previsto dal decreto, potranno continuare ad allenarsi.

Leggi anche —> Coronavirus, rivolte nelle carceri: scenario da guerra