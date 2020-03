Calcio e coronavirus, squadre italiane a rischio in Europa: la decisione

Calcio e coronavirus, con la sospensione del campionato in Italia l’attenzione si sposta sulle coppe europee: la decisione sulle nostre squadre

L’Italia si è risvegliata oggi tutta in zona rossa, per l’emergenza coronavirus. Le nuove misure comunicate dal premier Giuseppe Conte e entrate in vigore stamattina con il nuovo decreto rivoluzionano la nostra vita di tutti i giorni, con spostamenti contingentati e subordinati a motivi di urgenza e necessità. ‘Restate a casa’ è il messaggio chiave di questi giorni, con numerose ricadute anche in aspetti particolari. Sospese tutte le competizioni sportive almeno fino al 3 aprile nel nostro paese, lo stop al campionato è certamente indice di una situazione grave e di cui bisogna prendere atto.

Calcio e Coronavirus, stop ai voli da e per la Spagna: cosa succede

Le ultime notizie in arrivo dagli altri paesi europei, in cui l’emergenza inizia a sua volta a farsi sentire, potrebbero inoltre portare novità importanti anche sul fronte delle coppe europee calcistiche. Le competizioni come Champions League ed Europa League per ora proseguono, anche se con limitazioni: già indetti numerosi match a porte chiuse. La misura riguarderà infatti, tra le altre, le sfide di Inter e Roma in Europa League, dell’Atalanta, del Napoli e della Juventus in Champions League. Nei primi quattro casi, le nostre squadre saranno di scena in Spagna, rispettivamente contro Getafe, Siviglia, Valencia e Barcellona. Una situazione che preoccupa molto la penisola iberica, dove anche la Liga disputerà alcuni turni a porte chiuse. E dove è arrivato l’annuncio, a partire dalla mezzanotte, di bloccare voli diretti da e per l’Italia, almeno fino al 25 marzo. Una decisione che potrebbe costringere Inter, Roma e Napoli (l’Atalanta è già in loco per giocare, stasera) a fare scalo in altri aeroporti, a meno che non venga concessa una deroga.

