Coronavirus, circa 20 prototipi di vaccino: il punto sui tempi

Ci sono almeno 20 prototipi di possibili vaccini pronti a sconfiggere il coronavirus. Ci sono vari centri di ricerca, tra cui anche uno italiano, l’Advent, divisione dell’Irbm di Pomezia. La Stampa di Torino ha sentito Maurizio Bonati, responsabile del Dipartimento di salute pubblica dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Egli spiega come i modelli di sviluppo più veloci e affidabili disponibili al momento siano quelli «che utilizzano un fattore virale: un virus innocuo per l’uomo che possa “infettare” le cellule facendo produrre una proteina specifica del virus da cui ci si vuole difendere; una proteina che stimola la produzione degli anticorpi contro il virus da cui proteggersi». «Ci sono poi altre strategie che non impiegano virus innocui. Comunque il principio è lo stesso. È un approccio simile a quello tenuto sinora per il vaccino contro Ebola».

Prototipi di vaccino: tempi e costi

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il vaccino costerà 900 milioni di dollari dall’inizio degli studi in laboratorio al momento in cui la formulazione sarà pronta all’utilizzo. Per l’Oms sono in tutto 20 i prototipi allo studio. Quanto ai tempi, “mediamente sono necessari 1-2 anni per arrivare alla fase finale di sviluppo di un vaccino. Molto dipende dal momento in cui è disponibile la sequenza virale. Nel caso del SarsCov2 – afferma il presidente di Farmindustria – la sequenza del virus è stata subito resa disponibile dalla Cina e, dopo, il nuovo virus è stato anche isolato e sequenziato in Italia, con un’aggiunta di informazioni e conoscenze. Ciò significa, sottolinea, “che si è iniziato a lavorare ad un vaccino molto presto ed ora si è già molto avanti, tanto che alcuni prototipi potrebbero arrivare alla fase dei test clinici sull’uomo entro pochi mesi”. E’ però chiaro, precisa, che i “successivi tempi di produzione su larga scala saranno più lunghi ed implicheranno ulteriori costi”.

