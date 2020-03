Coronavirus, il bollettino di Borrelli: salgono vittime e contagi

Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, ha diffuso i nuovi dati in merito ai contagi e le vittime dell’epidemia.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio dell’epidemia in Italia, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Secondo i dati forniti da Borrelli, come riporta Tgcom24 il numero dei malati nel nostro Paese è salito a 8.514, ossia 529 più rispetto alla giornata di ieri, mentre i contagi complessivi sono 10.149. Si aggrava anche il bilancio delle vittime salito a 631, con un incremento di 168 in più di ieri. Anche il numero dei guariti è cresciuto a 1.004, 280 in più di ieri.

