Coronavirus, video di una star del web scatena la rabbia degli utenti

La nota influencer Victoria Tei ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram relativo alle limitazioni per prevenire il contagio da nuovo coronavirus: le sue parole hanno scatenato l’ira del web.

L’Italia è in emergenza sanitaria. Il Governo sta cercando, in ogni modo, di limitare i contagi da nuovo coronavirus. In primo luogo, le misure adottate, riguardano le limitazioni agli spostamenti e il divieto di creare assembramenti. Drastico, certo, ma necessario. In questo particolare frangente viene dunque chiesto ai cittadini uno sforzo, viene chiesto buon senso. Eppure, c’è chi di misure di prevenzione non ne vuole sentir parlare, anzi. È il caso dell’influencer Victoria Tei, la quale ha pubblicato un video su Instagram che ha scatenato l’ira del web.

Coronavirus, il video di Victoria Tei che ha scatenato l’ira del web

Ci si aspetta, in un momento delicato come quello che l’Italia sta attualmente vivendo a causa dell’epidemia da nuovo coronavirus, che tutti facciano la loro parte. I cittadini prima ancora che dalla legge dovrebbero essere animati dal buon senso. Un virus che si trasmette per vie aree avrà maggiori probabilità di diffondersi se si creano assembramenti e si sta a stretto contatto l’uno con l’altro. Per tale ragione il vivo consiglio è che tutti mettano in atto misure di prevenzione, per non arrecare danno a sé stessi agli altri. Un messaggio chiaro che pare però non condiviso da tutti.

È il caso della nota influencer Victoria Tei, la quale ha pubblicato un video su Instagram che ha scatenato le ire del web. La giovane, che conta 15mila follower, ha espresso il proprio parere sulle misure adottate. Ad indispettire gli utenti il tono di Victoria Tei la quale ha affermato: “A me non frega niente. Io continuo ad uscire, divertirmi. Quando morirà una persona di età tra i 20 e i 30-40 anni, comunque una persona giovane in salute, morirà o si ammalerà gravemente a causa di questo virus, allora lì mi preoccuperò. Fino a quel momento I don’t give a s***, b****“.

Dopo la valanga di insulti ricevuti, la giovane influencer si è scusata. Victoria Tei ha scritto in una successiva storia di Instagram: “Chiedo umilmente scusa […] Ho sbagliato. Lo so e lo ammetto, non ho collegato il cervello. Capita di sbagliare, ma bisogna imparare da ciò, migliorarsi ed andare avanti“. M

Leggi anche —> Coronavirus, il folle gesto di un uomo in attesa del tampone