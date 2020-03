Il Decreto dell’11 marzo è in arrivo con importanti novità

A breve sarà in vigore il tanto atteso decreto contenente le misure d’aiuto a favore di famiglie e imprese. Molte le prevsioni interessanti: la Cassa integrazione anche in deroga, i congedi speciali per i genitori, gli aiuti per gli autonomi e per i lavoratori stagionali.



Dalle indiscrezioni e anticipazioni circolate sui principali quotidiani nazionali possiamo attenderci alcune buone notizie dal nuovo decreto che sarà presto in vigore, atteso per oggi 11 marzo.

Infatti, oltre al bonus per gli autonomi, alla cassa anche in deroga per sostenere il costo del lavoro e ai congedi a favore dei genitori, il decreto dovrebbe contenere anche un’iniezione vera e propria di liquidità a favore delle imprese. Si parla di uno stanziamento di ben 10 miliardi da parte del Governo italiano.

In particolare, parlando di impresa, dovrebbe essere previsto un sistema di garanzie di ben 2 miliardi affidate al Fondo di garanzia per le Pmi, gestito dal Mediocredito centrale. Il ministero per l’Economia sta anche valutando di concerto con la Banca d’Italia una maxi moratoria sui prestiti alle Pmi e sui mutui per l’acquisto della prima casa.

