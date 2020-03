Giochi di società, arriva la nuova versione di Monopoly

Monopoly il gioco di società più amato di sempre lancia la versione “Speed”, un’avventura rapida tra scambi e contrattazioni di proprietà da fare solo in 10 minuti

Monopoly, al tempo del coronavirus, si adatta e sforna una nuovissima e velocissima versione, la “Speed”. Un’originale proposta del classico e intramontabile gioco di società da svolgere in soli 10 minuti. Poco tempo per contrattare, acquisire proprietà e attuare strategie che portano alla vittoria.

Il meccanismo è quello di sempre, quello che da generazioni ha tenuto incollati al tavolo giovani e meno giovani. Si ha solo meno tempo a disposizione, 10 minuti appunto, per una sfida serratissima e scandita da un cronometro.

Monopoly Speed, il nuovo gioco in scatola arrivato nella famiglia Hasbro Gaming, aggiunge adrenalina al ritmo del gioco e permette di fare tante più partite consecutive. Un’idea per poter intavolare scommesse e rivincite nelle reunion delle famiglie italiane che al tempo del coronavirus si trovano a dover restare a casa con giovani e bambini ed impiegare il tempo non è sempre facile ed immediato.

Questa innovativa modalità di gioco mette in campo ritmi serrati e trattative velocissime per arrivare in soli 10 minuti a chiudere il cerchio. Ma nonostante il poco tempo agli elementi iconici della versione classica non sono affatto spariti.

Monopoly Speed, tutte le novità del nuovo gioco

Monopoly Speed richiede di essere scaltri, non solo veloci, e anche l’abituarsi a piccole novità rispetto alla versione classica. Prima tra tutti quella che coinvolge il cartellone: non più 10 caselle per lato ma 9. Addio al Parcheggio Gratuito per dare spazio ad una seconda casella Via!. In questo modo i giocatori possono racimolare soldi più velocemente e ripartire dal lato che preferiscono.

Si abbandonano anche i turni e si accolgono quattro round. Prima l’acquisto, poi lo scambio, di nuovo la fase di acquisto e a ruota l’ultima fase di scambio. In dotazione ad ognuno dei giocatori oltre alla pedina anche un proprio dado per muoversi e fare acquisti velocemente e contemporaneamente. Nel kit di gioco anche il cronometro che non solo scandisce i tempi della sfida ma segnala anche il countdown allo scattare di soli 10 secondi alla fine del gioco.

Insomma, nessuna pausa, nessuna riflessione o interruzione. Il tempo scorre veloce in Monopoly Speed e il traguardo è ottenere più denaro degli altri per accaparrarsi la vittoria.

