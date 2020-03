La mamma dello… sciacallo è sempre incinta: truffe ai tempi del coronavirus

Truffe ai tempi del Covid-19 non mancano. Persone approfittano delle paure altrui per diffondere messaggi falsi e allarmistici, truffe o audio fake

Non mancano le truffe ai tempi del Covid-19. Non mancano di certo persone che approfittano delle paure altrui per diffondere messaggi falsi e allarmistici o audio fake come è accaduto nei giorni scorsi, ma anche per mettere a segno truffe colpendo le fasce più deboli. Da ieri circola questo messaggio su WhatsApp: “Stanno girando persone con le tute bianche, fanno finta che devono disinfettare la casa e rapinano soprattutto le persone anziane”. Al momento non è stato segnalato alcun tentativo di truffa. Tuttavia, è bene non credere a chi finge di essere un paramedico e di non aprire alla porta se si sospetta che dall’altro lato ci sia un truffatore. In Lombardia giorni fa falsi addetti delle Agenzia di tutela della salute si sono presentati nelle case millantando di eseguire tamponi con l’obiettivo di derubare le vittime. Una segnalazione del genere è stata fatta anche da una municipalità del comune di Napoli nella giornata di ieri.

Truffa ai tempi del coronavirus arriva quella del tampone

Occhio, dunque, alle truffe e agli sciacalli. Non sono pochi i casi, avvenuti in tutta Italia della cosiddetta “truffa del tampone”. I malviventi contattano le vittime, anche telefonicamente spacciandosi per volontari della Croce Rossa oppure per operatori sanitari, addetti ad eseguire il tampone per il COVID19 a domicilio e fissando un appuntamento per il prelievo del campione. Una volta entrati in casa, però, derubano i malcapitati di denaro, gioielli e preziosi, a volte con rischio anche per l’incolumità delle loro vittime. La Croce Rossa Italiana ha smentito il servizio del “tampone a domicilio” e messo in guardia i cittadini con un post su Facebook: “Ci viene segnalato che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate impostate così: siamo della Croce Rossa le veniamo a casa a fare il tampone per il coronavirus. Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli, verifiche, ecc.”.

Leggi anche > Coronavirus, i farmaci efficaci più disponibili

Leggi anche > Coronavirus, contagi in caserma… i dati