Il Made in Italy non deve essere affossato dal Coronavirus eppure al momento un quarto del Made in Italy è a rischio. La preoccupazione viene da varie fonti. Una di queste è Coldiretti che, nel periodo dell’anno in cui nelle campagne inizia la lavorazione delle primizie, è preoccupata a causa del blocco delle frontiere dell’Europa dell’Est. Ma anche il manufatturiero sta vivendo un momento durissimo. Mentre è partita la campagna #mangiaitaliano, Di Maio dichiara: “abbiamo gia’ pronto un piano per rilanciare il Made in Italy ma ora dobbiamo sconfiggere il virus”.



E’ partita qualche giorno fa la campagna #mangiaitaliano finalizzata a promuovere i nostri prodotti del settore agro-alimentare in un momento in cui, per ignoranza, le nostre eccellenze potrebbero apparire rischiose per la salute.

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha dichiarato: “Occorre subito una radicale semplificazione del voucher agricolo che possa consentire da parte di studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne dove mancano i braccianti stranieri anche per effetto delle misure cautelative adottate a seguito dell’emergenza coronavirus da alcuni Paesi europei, dalla Romania alla Polonia fino alla Bulgaria”. Così si legge in una nota stampa che la Leggepertutti.it ha ricevuto dall’agenzia Adnkronos e pubblicato sul sito di informazione giuridica.

Cosa serve al Made in Italy per resistere

In questo momento è fondamentale fornire a tutti i settori del nostro Made in Italy gli strumenti utili a resistere.

Quindi, come da appello di Coldiretti, per il settore dell’agro-alimentare è necessaria manodopera stagionale. E’ una necessità che ha iniziato a plaesarsi già in questo inverno “caldo” ma che continuerà nella bella stagione sia per la raccolta delle primizie prima sia per la frutta come pesche, albicocche e susine e per la vendemmia.