Vita a casa, come cambiano le abitudini quotidiane per il coronavirus: addio a baci, abbracci e strette di mano. I nuovi gesti d’affetto.

Nuove abitudini di vita per gli italiani per l’emergenza coronavirus. Per le prossime settimane, per aiutare medici, infermieri e tutto il sistema sanitario a far sì che il numero dei contagi si riduca, gli italiani dovranno restare in casa uscendo per andare a lavorare, per fare le spese o per attività che non possono essere rimandate. A tutto ciò si aggiunge il divieto di abbracciarsi, di baciarsi e scambiarsi strette di mano. Come cambia, dunque, la quotidianità degli italiani? Com’è la vita a casa?

Vita in casa: cosa fare con il coronavirus

Il coronavirus ha cambiato totalmente il modo di vivere degli italiani. Da sempre, il popolo italiano è molto fisico, abituato ad abbracciarsi, a baciarsi e a scambiarsi una stretta di mano per un saluto. Tutto ciò, oggi, non è possibile. Cosa fare, dunque, per sentire ugualmente vicini gli affetti?

La tecnologia corre in aiuto. Attraverso i vari social come Facebook, Twitter e Instagram è possibile essere legati ai propri affetti, ma anche al mondo dei vip che, in questi giorni, sono molto presenti sui social intrattenendo i fans con dirette sia per cantare che per parlare.

Come fare, invece, per mantenere un contatto con la propria famiglia quando si vive lontano? Anche in questo caso la tecnologia corre in vostro aiuto. Attraverso whatsapp e Skype è possibile non solo chattare, ma anche videochiamarsi.

Dopo il decreto firmato dal Presidente del Consiglio Conte l’11 marzo, è possibile uscire solo per recarsi a lavoro, per andare a fare la spesa o per motivi importantissimi. Vietato, invece, uscire per incontrarsi con parenti e amici. La soluzione, dunque, è fare delle lunghe videochiamate per scambiarsi affetto e per superare insieme questo difficile momento che sta affrontando tutta l’Italia.