Coronavirus news | le strane coincidenze degli anni ’20 dal ‘400 ad oggi

Nell’ambito di quelle che sono le news sul Coronavirus, emerge una statistica particolarmente inquietante. Riguarda le pandemie del passato.

Balza agli occhi quella che sembra una coincidenza che ha quasi qualcosa di beffardo, in merito alla situazione legata al proliferare del Coronavirus nel mondo. Le news in merito tracciano un quadro davvero grave. La malattia sta mettendo a dura prova la resistenza dell’Italia, ma anche gli altri paesi d’Europa hanno cominciato a capire la gravità della situazione.

Francia e Germania sono corse al riparo in queste ore decretando la chiusura delle scuole. Intanto in Cina i contagi stanno diminuendo ma il virus Covid-19 continua a restare sotto stretto monitoraggio. Colpisce infatti la sua facilità di trasmissione. Intanto chi ha delle conoscenze approfondite di ciò che è accaduto in passato non può fare a meno di notare quella che è una singolare cronologia in fatto di pandemie. Il Coronavirus ha ‘guadagnato’ ufficialmente proprio lo status di pandemia da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità.

Coronavirus news, la spaventosa ciclicità di pandemie nella storia

Ora emerge questa sequenza di eventi tragici relativi al diffondersi di malattie mondiali, in grado di fare milioni di morti.

1420 partenza della seconda epidemia di peste nera in Europa.

1520 Gli atzechi furono sterminati anche dal vaiolo, portato dai conquistadores spagnoli.

1620 La nave ‘Mayflower’ arrivò negli Stati Uniti con un carico di passeggeri e di equipaggio pieno di malati. La metà dei soggetti a bordo morì durante l’inverno tra il

1620 e il 1621, sbarcando a terra solamente a marzo del 1621.

1720 La peste di Marsiglia si verificò a partire da quest’anno.

1820 Febbre epidemica sconosciuta originata nella zona del fiume Schuykill, sempre negli Stati Uniti.

1920 Influenza Spagnola in tutto il mondo.

