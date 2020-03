Coronavirus Italia | come fare per diminuire i contagi

La situazione Coronavirus Italia resta molto critica, ma un noto epidemiologo mostra fiducia. “Se caleranno i contagi potremo tirare un sospiro di sollievo”.

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco è dell’opinione che, ora più che mai, rispettare le regole imposte dal governo potrebbe fare la differenza per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus in Italia. Il professor Lopalco ha ricevuto la nomina a responsabile della struttura speciale di progetto Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche della Puglia.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, non si crede all’Italia. Il virus in Europa

“Ci stiamo preparando e forse adotteremo soluzioni simili anche per le regioni vicine alla nostra. All’ospedale ‘Miulli’ di Acquaviva delle Fonti a Bari stiamo lavorando per riservare 300 posti letti ai casi da Covid-19. Qualora ci dovesse essere un rallentamento dei contagi in settimana, potremo tirare un sospiro di sollievo”. Negli scorsi giorni il farmaco Tocilizumab, usato per la cura dell’artrite reumatoide, ha fornito dei segnali molto incoraggianti nell’alleviare la forte polmonite indotta dal Coronavirus. “La bella notizia è che la casa farmaceutica Roche ha deciso di fornirci tale farmaco, che è molto costoso”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus come nasce | il tremendo nesso osservato dagli scienziati

Coronavirus Italia, l’esperto: “Se i contagi caleranno tireremo un sospiro di sollievo”

Il Tocilizumab viene usato anche per i trattamenti di alcuni pazienti in oncologia. “È un antinfiammatorio, ma non guarisce il Coronavirus. Comunque pare funzionare molto bene ed evita il ricovero in terapia intensiva. Stiamo monitorando strettamente la situazione in Puglia. Per ora non si riscontrano impennate”. Il professor Lopalco aggiunge: “Ci sono ancora degli aspetti poco chiari di questo virus. È importante che ognuno compia dei sacrifici per rallentare il contagio. Restare a casa è la priorità assoluta, ne va della nostra salute. Le misure intraprese dal Governo sono necessarie. La gente sembra averlo capito, bisogna uscire solo per necessità. Se i contagi dovessero rallentare, scenderà contestualmente anche il rischio di restare infettati”.

LEGGI ANCHE –> Dramma Coronavirus, nella zona rossa certi cadaveri li tengono così