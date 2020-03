Emma Marrone senza veli: scatto bollente nella vasca – FOTO

Emma Marrone ha deciso di aderire alla campagna sui social “Io resto a casa“. O meglio, è partita come una campagna, ma poi è diventato un vero e proprio decreto. Fino al 3 aprile non potremo uscire di casa, possiamo farlo soltanto per fare la spesa, per andare in farmacia o per altre cose così urgenti. Dunque tutti i personaggi famosi hanno invitato i propri fans sui social network come Instagram a rispettare il decreto così che possiamo uscire da questo brutto periodo il più presto possibile.

Anche Emma ha chiesto ai suoi followers di restare a casa e sta dando il buon esempio, intrattenendo le persone da casa con dirette e il giochino delle domande. Un’iniziativa che si sta espandendo pian piano a tutti i vip che stanno facendo del loro meglio per farci compagnia. Tra flashmob sui balconi, canzoni cantante a squarciagola, la programmazione televisiva che ci sta venendo incontro proponendoci programmi e film che ci piacciono, questa quarantena stiamo cercando di affrontarla al meglio.

Emma Marrone manda in tilt i fans

Emma più di tutti è preoccupata per questa situazione che stiamo vivendo nel nostro Paese, perché fino a qualche mese fa è stata in ospedale per un’operazione. Per rilassarsi un po’ e togliersi questo stress che tutta la popolazione ha addosso in questi giorni, ha deciso di fare un bel bagno caldo per sciogliere i nervi. La cantante salentina si è mostrata senza veli, scatenando i suoi fans su Instagram che hanno fatto andare il post in tilt. Completamente immersa nell’acqua bollente, i più attenti hanno notato dei dettagli piuttosto piccanti del suo scatto. Il “vedo non vedo” ha stuzzicato le fantasie dei suoi followers che la seguono da anni con passione.