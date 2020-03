Coronavirus Lombardia, notizie incoraggianti arrivano da Gallera

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha aggiornato il bilancio dell’epidemia da coronavirus nella regione Lombardia.

In Lombardia il totale dei casi positivi al coronavirus è salito a 14.649, mentre sono 1.420 i decessi ossia 202 in più rispetto a ieri. A renderlo noto è l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che in conferenza stampa ha spiegato: “I dati -riporta Tgcom24– sono un po’ scomposti, alcuni crescono molto, altri meno“. In merito all’aumento dei contagi totali, 1.377 in 24 ore, Gallera ha affermato che si tratta di un “dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni“. Il numero dei ricoverati “è molto alto, sono 1.273 in più di ieri“, di questi 823 pazienti sono stati trasferiti in terapia intensiva, ossia 66 in più di ieri. Infine, l’assessore ha spiegato che in provincia di Milano i positivi sono 1.983, 233 in più, “un risultato fortunatamente contenuto”. Solo due, ha affermato Gallera, come riferisce Tgcom24, sono le persone risultate positive nelle ultime 24 ore in provincia di Lodi.

