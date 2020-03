Coronavirus, OMS: “un evento che cambierà il mondo”

Coronavirus, Ricciardi (OMS) afferma:” è un evento che cambierà il mondo”. E lancia un messaggio a tutto il mondo con un tweet

Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del ministero della Salute, scrive un messaggio su Twitter rivolto a tutti: “A economisti che in tutto il mondo si preoccupano del dopo, direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono in molti. Sono necessari nuovi schemi”. Il covid-19 è un evento che cambierà il mondo e non solo per quanto riguarda l’economia. Tutti si ricorderanno il virus che ha vietato gli abbracci e ha stravolto la nostra quotidianità.

Coronavirus, il 3 aprile non è certezza

Gli italiani contano i giorni che mancano alla fine della quarantena prevista per il 3 aprile. Ma niente è certo, anzi probabilmente ci sarà un prolungamento. Ricciardi, qualche giorno fa, ha fatto capire che l’attuale stato di reclusione che vede protagonista il paese italiano quasi sicuramente andrà ben oltre il 3 aprile, come stabilito nell’ultimo decreto emesso dal premier Conte. Si ipotizza addirittura il mese di giugno come possibile data per la sua scadenza. Intanto gli italiani continuano a rimanere in casa e a responsabilizzarsi in questo lungo periodo di quarantena. Instagram diventa un luogo di ritrovo virtuale, in cui pubblicare foto e video di come vengono trascorse le giornate in casa, tra cucina, pulizie e attività fisica. Non manca però chi trasgredisce le regole e viene denunciato. Ci sono ancora molti furbetti in giro per l’Italia, il paese che unito vincerà questa battaglia e sconfiggerà il nemico universale. L’ottimismo non manca nelle case degli italiani e neanche i gesti solidali, infatti ogni giorno il paese si accende con canti di speranza.

