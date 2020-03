Caterina Balivo in quarantena: parole d’amore per i suoi figli

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione. In precedenza ha condotto Detto Fatto, e il successo riscosso l’ha portata a fare un salto nel vuoto: un programma tutto nuovo, fatto come piace a lei, che ha chiamato “Vieni da me“. Ci ha messo un po’ di tempo a carburare perché in molti erano affezionati al programma precedente che ad oggi è condotto da Bianca Guaccero, ma poi con il passare dei mesi è diventato sempre più importante nel palinsesto della RAI. Purtroppo però il suo programma adesso è in pausa come tanti altri programmi che non possono essere registrati e andati in onda, quindi dopo tanto tempo Caterina si sta godendo un po’ di tempo a casa.

A FanPage ha espresso soltanto belle parole per la sua famiglia, con cui sta condividendo questa quarantena. Ha rivelato che non è questo grande sacrificio rimanere in casa e godersi i suoi affetti. Ha dichiarato di sopportare ancora suo marito e di star passando tantissimo tempo con i suoi meravigliosi figli. Come ha voluto sottolineare lei, siamo fortunati a rimanere in casa perché c’è tanta gente invece che questa quarantena la sta trascorrendo in ospedale. Noi che siamo in salute dobbiamo ritenerci fortunati e continuare a rimanere in casa per prevenirci e non contrarre il virus. Quindi restiamo a casa, restiamo al sicuro, non rischiamo inutilmente di ammalarci. Chiudiamoci in casa oggi per uscire domani e abbracciarci più forte per recuperare tutto il tempo perso.