Coronavirus, brutte notizie per Piero Chiambretti

Coronavirus, Piero Chiambretti positivo: sospeso CR4

Piero Chiambretti è risultato positivo al coronavirus e in questo momento è ricoverato all’ospedale San Mauriziano di Torino. Con lui anche sua madre è risultata positiva. #CR4 – La Repubblica delle Donne è stato sospeso a data da destinarsi come tanti altri programmi della Mediaset. Le registrazioni di Uomini e Donne sono state sospese, infatti le ultime puntate registrate non sono andate in onda. Lo stesso per Avanti Un Altro e Forum che continuano ad andare in onda in replica. Assente Federica Panicucci a Mattino 5, che al momento ha bisogno di un’impronta giornalistica importante. A resistere sono solo Amici e il GF Vip, ma anche quest’ultimo subirà la chiusura anticipata. Striscia la Notizia e Pomeriggio 5 vanno ancora in onda.

Quarantena, la Mediaset manda in onda Harry Potter per intrattenerci. Daniel Radcliffe confessa: “Fare Harry Potter mi ha fatto diventare un’alcolista” –> LEGGI QUI

A riportare la notizia di Chiambretti è stata Dagospia, che ha fatto sapere che in questo momento il conduttore è ricoverato insieme a sua madre. Vladmir Luxuria ha pubblicato un tweet, che ora non risulta più positivo al pubblico:” Il mio più sincero augurio a #PieroChiambretti e alla mamma ricoverati al Mauriziano per #coronavirus. Ce la faranno entrambi che sono forti”.

Intanto Gerry Scotti è costretto a condurre a due metri di distanza da Michelle Hunziker, confessando che gli misurano la febbre dietro le quinte. Una situazione anomala per tutti, ma i personaggi del mondo dello spettacolo stanno facendo del loro meglio per mandare avanti i loro programmi e intrattenerci. Chiambretti non potrà fare lo stesso per ovvi motivi e il programma, a malincuore, è stato sospeso. Aspettiamo dunque notizie positive, sperando che sia lui che sua madre possano riprendersi e in fretta da questo brutto male che li ha colpiti.