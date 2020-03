Coronavirus Italia, il caso: 249 medici si danno malati

Coronavirus Italia, 249 tra medici e operatori sanitari si sono messi in malattia: il caso in un’importante ospedale, è polemica

L’emergenza coronavirus ha numeri sempre in maggiore crescita in Italia. Quasi altri tremila contagi nella sola giornata di ieri, per un totale, al momento, di 26.062 contagiati in questo momento e 2.503 morti. La curva verso l’alto non si è ancora arrestata, le misure di contenimento con la limitazione agli spostamenti e la chiusura di molte attività commerciali proseguiranno almeno fino al 3 aprile. L’intenzione è quella di arrestare i contagi quanto prima per frenare l’emergenza sanitaria e tornare ad una vita il più normale possibile.

Medici ed infermieri intanto continuano la loro battaglia in prima linea negli ospedali. Ma da Napoli, arriva un caso che fa discutere. Ben 249 tra medici ed operatori sanitari in genere, infatti, si sono dati malati all’ospedale Cardarelli, uno dei poli ospedalieri più importanti della città. Un evento che molto probabilmente non c’entra con il virus ma che forse ha a che fare con la paura di contrarre il contagio. Molto duro il direttore del dipartimento emergenze del Cardarelli, Ciro Mauro: “Penso a tutti gli operatori che sono al loro posto e penso anche a quelli che si nascondono dietro un certificato medico fasullo lasciando i colleghi da soli a lavorare – scrive su Facebook – Non abbiamo rancore contro questi, solo commiserazione. Il Cardarelli andrà lo stesso avanti conseguendo come al solito i migliori risultati della Sanità campana”. Nella regione, i contagi attualmente sono 423, 258 nella sola provincia di Napoli.

