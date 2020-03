Bere acqua: è fondamentale per il nostro organismo

Bere acqua fa bene. Almeno otto bicchieri al giorno producono benefici per il nostro organismo. Ecco cosa dicono gli esperti

Bere molta acqua è diventata ormai per tutti buona abitudine. Tutte le teorie scientifiche e mediche sottolineano l’importanza. Appena svegli, bere acqua produce benefici molto importanti per il nostro organismo. Ognuno di noi, a seconda dello stato di salute, delle condizioni climatiche in cui viviamo, e delle nostre attività quotidiane, deve consumare una determinata quantità di acqua. Esiste però una teoria, diffusa in rete, che indica di bere almeno 8 bicchieri al giorno. Questa sarebbe la quantità ideale per permettere al nostro corpo di avere la giusta idratazione quotidiana. Secondo il sito bevi8bicchieri.it bisognerebbe bere 1,6 litri di acqua al giorno. Il primo bicchiere la mattina appena svegli, un altro a metà mattinata, due a pranzo, due a cena, uno a metà pomeriggio e uno prima di andare a dormire.

Otto bicchieri di acqua al giorno, ecco i motivi

Bere otto bicchieri al giorno fa bene al nostro organismo. Ma per quale motivo? In primo luogo l’acqua è un bene primario che è fondamentale per la sopravvivenza di un individuo. Inoltre l’acqua aiuta a dimagrire perché aiuta il corpo ad espellere le sostanze negative. Bere acqua è disintossicante perché aiuta a purificare il corpo e ad espellere le tossine. Ed infine serve a combattere la disidratazione, cioè la perdita di liquidi del corpo che varia da soggetto a soggetto, a seconda della salute e le attività di un individuo. La costanza nel bere è un’altra buona abitudine. Infatti il trattamento deve essere continuativo, solo così si avranno effetti postivi. Bere acqua in queste quantità darà energia e forza al nostro organismo.

