Muore a soli 4 anni, la madre: “Non date ascolto alle dicerie”

Un bambino di soli 4 anni è morto nella notte tra lunedì e martedì a Marsala, comune in provincia di Trapani, poco dopo l’arrivo in ospedale. Non si tratterebbe di un caso di coronavirus.

Marsala, bambino di soli 4 anni muore poco dopo l’arrivo in ospedale, la madre: “Dolore che solo pochi possono comprendere”

Un bambino di soli 4 anni è deceduto nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo a Marsala comune in provincia di Trapani. Il piccolo, secondo quanto riportano varie testate locali, tra cui Diretta Sicilia, sarebbe arrivato presso il pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino in condizioni critiche. I medici che lo hanno preso in cura hanno provato a salvargli la vita, ma purtroppo ogni tentativo e risultato vano ed il bimbo è deceduto poco dopo l’arrivo presso il nosocomio siciliano. Non sono ancora state accertate le cause del decesso, ma, come riporta Diretta Sicilia, non si tratterebbe di un caso di coronavirus. Dopo la morte del bambino, il quale aveva una sorellina più piccola, alcuni amici della famiglia, hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare i genitori ad affrontare le spese per i funerali.

Lo sfogo della madre del piccolo su Facebook

Poche ore dopo il decesso, la madre del piccolo si è sfogata sul proprio profilo Facebook per delle presunte dicerie che sarebbero circolate in paese, secondo le quali il piccolo sarebbe stato colpito dal Covid-19, e chiarendo le cause del decesso che sarebbero legato ad un’infezione al cuore. “Buona sera a tutti – ha scritto la madre del piccolo deceduto- chi vi scrive è una madre avvolta nel suo immenso dolore, per la perdita del suo amato figlio di soli 4 anni strappato questa notte dalla vita da un’infezione fulminante al cuore, dolore che solo pochi possono comprendere. Volevo informarvi che mia figlia ad oggi sta bene e di non dare ascolto alle dicerie che purtroppo sono grandi forse più del dolore che proviamo“. “Vi chiedo con umiltà -prosegue la donna- di pregare per la nostra famiglia affinché Dio ci dia la forza per affrontare questo momento che è stato un fulmine a ciel sereno e in un momento così delicato per tutti quanti come sapete ancor di più. Vi chiedo di non dare ascolto alle dicerie che purtroppo sono tante e di pregare. E volevo dirvi -conclude la mamma del bimbo scomparso prematuramente- io personalmente che un gruppo di amici si è attivato per una raccolta fondi di cui necessitiamo per le spese del funerale di Nostro Figlio e per chi vuole può donarci lì qualcosa. Vi ringrazio anticipatamente col cuore per chi lo farà“.

