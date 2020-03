Uomini e donne: l’ex corteggiatore Camillo Agnello positivo al coronavirus. “Ho preso questo virus e non so come. Ho la febbre abbastanza alta”.

Ancora un ex protagonista di Uomini e Donne positivo al coronavirus. L‘ex corteggiatore Camillo Agnello, conosciuto per aver corteggiato Silvia Raffaele e Anna Munafò, ha annunciato, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, di essere stato contagiato dal Covid-19.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Camillo Agnello positivo al coronavirus: “febbre alta e dolori ossei”

Dopo aver spiegato di aver la febbre alta e il corpo dolorante, poche ore fa, l’ex corteggiatore Camillo Agnello ha annunciato di aver fatto il tampone e di essere posotivo al Covid 19.

“Ho preso questo virus e non so come. In questo momento sto relativamente bene. Ho la febbre abbastanza alta. Nel mio caso ha sviluppato dei fortissimi dolori ossei in tutto il corpo. Sarò monitorato. Un po’ di paura ce l’ho. Mi hanno spiegato le procedure e quindi in quale caso chiamare l’ambulanza. Quello che vi posso dire è di stare veramente il più attenti, di rispettare quello che vi dicono, ma non tanto per noi anche se anche noi giovani rischiano con questo virus, ma più che altro per salvare i nostri cari, zii, nonni, papà e mamme più anziani, cercare di far sì che tutte le persone che amiamo possano essere tutelate facendo quello che ci hanno chiesto quindi tutelare il prossimo mantenendo la promessa di stare a casa che è la cosa più importante in questo momento drammatico che non risparmia nessuno”, spiega l’ex corteggiatore di Uomini e Donne su Instagram.

Si tratta del terzo ex protagonista di Uomini e Donne positivo al coronavirus. Prima di lui, sono risultati positivi al Covid-19 l’ex tronista Leonardo Greco che, dopo alcuni giorni in ospedale è tornato a casa dove sta continuando la cura e l’ex corteggiatore Alessandro Cannataro.