Un disturbo molto fastidioso quello dell’aria nella pancia che può essere attenuato con un regime alimentare ad hoc. Alcuni cibi sono assolutamente da evitare

L’aria nella pancia è uno di quei fastidi dell’organismo non gravi ma alquanto sgradevoli. Un continuo gonfiore addominale non è piacevole da sopportare. I fastidi all’apparto digerente che attaccano lo stomaco ma anche l’intestino spesso sono i sintomi che c’è qualcosa che non va. Quello ad essere attaccato maggiorente è il colon che soffre per la presenza di gas che “intasano” le pareti intestinali. Un accumulo di aria nello stomaco che passa poi all’intestino e crea forti fastidi.

I responsabili di tutto questo? Alcuni alimenti che vengono mal digeriti o non espulsi in modo corretto. Ma per poter combattere il fenomeno della cosiddetta aria nella pancia la medicina propone diversi rimedi, tutti naturali.

I responsabili di questi fastidi sono infatti alcuni alimenti che per chi soffre di questo disturbo è meglio evitare. E se proprio non ci riesce a toglierli dalla propria alimentazione è consigliabile diminuire le dosi. Un piccolo sacrificio che dona però benessere e permette di dire addio al fastidioso disturbo dell’aria nella pancia.

Aria nella pancia, gli alimenti da evitare

Dire addio all’aria nella pancia non è affatto difficile. Basta solo ridimensionare la propria alimentazione eliminando proprio quegli alimenti che creano i gas che si intasano poi nello stomaco e nell’intestino. Tra questi al bando gli zuccheri. È meglio evitare gli accessi e fare attenzione, in particolar modo al sorbitolo che si trova nei dolci.

È importante fare attenzione anche a frutta e verdura. Non tutta ovviamente ma ci sono alcuni elementi che è meglio non mangiare. Tra questi spinaci, broccoli, cavoli, cavolfiori, carciofi e verza tra la verdura. Per la frutta, invece, mele e banane.

Attenzione anche ad alcuni amidi che per loro indole favoriscono la produzione di gas. Meglio evitare pasta, patate, mais, pane e frumento. Anche la crusca, tra le altre cose, è nemica di chi soffre di aria nella pancia.

Sconsigliati anche i legumi, tra tutti i fagioli che risultano essere molto dannosi. Per mangiarli sarebbe meglio tenerli a mollo almeno per 12 ore. In questo modo rallentano la loro pericolisità per stomaco e intestino.

Infine il latte, elemento importante ma sconsigliato per chi soffre di gonfiore e disturbi del genere a causa della concentrazione di zucchero che contiene, un vero veleno per questo disturbo.

Cosa mangiare per contrastare il disturbo

Per contrastare il fastidioso disturbo dell’aria nella pancia ci sono alcuni alimenti che più di altri aiutano a provare sollievo. Tra questi il riso, in primis, che, a differenza degli altri amidi, aiuta ad assorbire il gas. Ottimo è anche lo yogurt che è un ottimo alleato nel ridurre in modo notevole l’aria nella pancia.

Meno piacevoli come gusto ma altrettanto benevoli contro il disturbo sono lo zenzero e l’aglio. È consigliato aggiungerli come condimento agli alimenti per togliere il gas dal colon.

