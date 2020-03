A Toronto, in Canada, una donna mette in vendita la sua casa: gli acquirenti, una volta dentro, scoprono che l’abitazione è tutta anni ’50 in ogni dettaglio

Sorpresa pazzesca trovata dagli acquirenti di una casa in Canada. Questi ultimi hanno acquistato un’abitazione messa in vendita da una donna di 97 anni a Toronto. Una volta all’interno però hanno fatto una scoperta davvero incredibile. L’anziana aveva infatti mantenuto lo stile della sua dimora fermo agli anni ’50, cioè immutato per ben 70 anni.

Il tutto perfettamente curato in ogni minimo dettaglio. La proprietaria era riuscita a mantenere così la sua casa per tutti questi anni. Un aspetto che ha stupito proprio tutti, anche lo stesso agente immobiliare. L’arredamento è infatti perfetto.

LEGGI ANCHE —> L’unico esemplare al mondo: la brutta fine di una giraffa e del suo cucciolo – FOTO

Canada, casa in stile ’50 | Effetto wow praticamente certo

La carta da parati in colori pastello. Ogni stanza è abbinata alla perfezione con le altre, anche il bagno. In stile retro è pure il telefono rosa della cucina. Vintage è anche il tavolo del salotto. Qualsiasi cosa pare essere cristallizzata nel tempo, come pure la scala che si trova di fronte all’ingresso. Le foto che sono iniziate a circolare sul web sono diventate virali.

Questo è accaduto sia a coloro che sono fan degli stili retro che a chi ama cose a collezione, uniche nel loro genere. Intanto ecco alcune foto di questa casa, davvero splendida e diversa da qualsiasi altra che si possa trovare in giro per il mondo. Scatti che sembrano usciti da qualche film, magari nemmeno di uno dei più recenti. A seguire due immagini di questa abitazione canadese, davvero unica nel suo genere.

LEGGI ANCHE —> Test psicologico | scegli uno strumento e scopri le tue qualità FOTO