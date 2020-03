Coronavirus, grigliate e risse condominiali. I vicini denunciano alle forze dell’Ordine 30 persone riunite sul terrazzo in allegria

Nonostante le disposizioni del Governo riguardanti l’emergenza del Coronavirus, che prevede il divieto di assembramenti di persone, un gruppo si è radunato sul terrazzo di una palazzina di Cassino per una grigliata in compagnia. Erano in trenta e il menù del giorno prevedeva carne, vino a volontà, prelibatezze fatte in casa. Ma la festa è finita appena alcuni vicini, vedendo l’assembramento, hanno richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine ed hanno denunciato l’evento. E così, poco dopo, sono giunte sul posto una decina di pattuglie tra polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno scatenato una fuga generale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19, la verità sul virus: mortalità sovrastimata

Coronavirus, la grigliata terminata con una rissa

Il barbecue della palazzina si è trasformato in una rissa. Venti dei trenta partecipanti sono riusciti a nascondersi e a rientrare nelle proprie case, come se nulla fosse successo. La denuncia è scattata solo per i dieci sfortunati che non hanno avuto modo di tornare nelle proprie abitazioni. Così alcune persone di questo party sono stati denunciati per aver violato il decreto del presidente Conte che vieta di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Per non parlare poi dell’evoluzione della fattaccio. Dopo la denuncia, i dieci che non sono riusciti a fuggire hanno deciso di farsi giustizia contro i vicini di casa, che sono stati più furbi e veloci del resto, tirandoli fuori dalle loro abitazioni e prendendoli a calci e pugni per vendicarsi. Così la festa trasgressiva ai tempi del Coronavirus si è trasformata in una lotta tra furbi, che si ricorderanno sicuramente l’accaduto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, la Capobianchi spiega come combattere l’infezione