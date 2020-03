Coronavirus vaccino, dalla Russia arriva un importante aggiornamento da parte di alcuni professionisti che stanno lavorando duramente.

Scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per poter far si di avere al più presto un vaccino per contrastare il Coronavirus. La malattia, manifestatasi per la prima volta in Cina a dicembre del 2019, nel giro di qualche mese è riuscita a diffondersi in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, è scontro tra industriali e sindacati che minacciano

Ed ora i casi di contagi e di decessi hanno raggiunto una proporzione già molto vasta. Sono migliaia e migliaia le persone infette da Coronavirus ed altrettante le vittime. Relativamente all’Italia, i casi ammontano a 46.638 con 5476 decessi e 7024 guariti. Il nostro Paese vanta purtroppo il triste primato di vittime da Covid-19 in tutto il mondo, riuscendo a superare persino la stessa Cina. Invece nel globo il numero di chi è rimasto ucciso dalla malattia ammonta in totale a 15.300 su 350mila casi di contagio. Circa 100.180 invece coloro che, sempre su scala mondiale, sono guariti.

LEGGI ANCHE –> Se il soggiorno é annullato a causa del Covid19 spetta il rimborso?

Coronavirus vaccino, dalla Russia fanno sapere: “Sarà pronto in 11 mesi”

Ma il Coronavirus ha toccato ormai tutti e cinque i continenti, creando grossi problemi in particolare in Spagna (sono 33mila i contagi e più di 2100 i morti), Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Nel frattempo si sa poco di quanto sta accadendo in Russia. Proprio da lì però arriva la notizia relativa ad una ricerca su un vaccino per debellare il Coronavirus. A lavorarci è l’Agenzia Federale Biomedica della Federazione Russa (FMBA), la quale fa sapere di avere raggiunto e superato il primo stadio di sviluppo. Ora si procederà con dei test, che si dovrebbero concludere a luglio, come fa sapere Veronika Skvortsova, ex ministro della Sanità russa e tra i responsabili attuali dell’agenzia. Lei stessa ha fornito anche una tempistica alquanto precisa di quanto tempo ci vorrà prima di avere il vaccino vero e proprio. “Saranno necessari 11 mesi”.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, il commissario Arcuri: “Siamo in guerra, servono munizioni”