Coronavirus, positivo l’ex produttore Harvey Weinstein che è isolato in carcere. La reazione di Asia Argento sui social, video.

Anche Weinstein è risultato positivo al coronavirus. L’ex produttore di Hollywood, condannato a 23 anni di prigione perchè riconosciuto colpevolo dello stupro di una donna a New York nel 2013 e per aver costretto ad un rapporto orale un’altra donna nel 2006, è stato contagiato dal Covid-19. Di fronte alla notizia della positività di Weinstein, è arrivata la reazione di Asia Argento.

Coronavirus, Weinstein condannato: Asia Argento commenta sui social

Come fa sapere la Niagara Gazette, Weinsten, positivo al Covid-19, si trova in isolamento nel piccolo carcere dello stato di New York in cui sta scontando la sua pena. Weinstein è rinchiuso nel Walden Correctional Center di Alden, una cittadina fuori Buffalo e secondo quanto riferito dai responsabili del carcere alla Niagara Gazette pare che l’ex produttore fosse già positivo al coronavirus quando è arrivato da Rikers Island, una prigione della città di New York.

Sulle storie di Instagram, Asia Argento ha pubblicato la foto della notizia della positività di Weinstein (guardate la foto in basso).

La figlia di Dario Argento ha parlato per l’ultima volta di Weinstein ai microfoni della trasmissione di Raiuno, Vieni da me.

Durante l’intervista alla cassettiera con Caterina Balivo, la Argento ha commentato l’incontro con Weintein e la successiva decisione di denunciare la violenza subita dopo diversi anni.

“Non sapevo che quello fosse il suo modus operandi. Lui andava in bagno e poi tornava con l’accappatoio e quindi restavi di ghiaccio. Dagli anni ’80 faceva così e l’ha fatto a centinaia di donne. Quest’uomo, tra le varie minacce, usava quella che non avresti mai lavorato. Me ne hanno dette di tutti i colori, mi hanno chiamata prostituta e mi hanno chiesto perché ho aspettato vent’anni” – ha spiegato alla Balivo a cui, poi, ha raccontato che sia lei che le altre attriche che hanno denunciato Weinstein come Angelina Jolie hanno aspettato tanto prima di denunciare il tutto per poterlo colpire quando il suo potere a Hollywood cominciava a vacillare. L’attrice ha poi spiegato di aver pianto quando ha saputo che era stato condannato.