Covid-19, migliora la situazione in Cina: contagi locali a picco

Covid-19, in Cina notevoli miglioramenti nel contenimento dell’epidemia: nessun nuovo caso a Wuhan, primo focolaio del virus

Il focolaio principale del coronavirus sembra essersi ormai spostato definitivamente in Europa. L’Italia è nettamente, purtroppo, il paese più colpito del continente, anche se i casi di contagio si stanno rapidamente diffondendo in tutte le altre nazioni. Presto, altri paesi potrebbero sperimentare il picco che all’interno dei nostri confini stiamo già vivendo. In Cina, invece, lì dove tutto è iniziato, dopo mesi molto duri sembrano esserci segnali molto incoraggianti.

Nel paese orientale, infatti, le autorità segnalano un solo nuovo caso di contagio locale, a Guangzhou, ma dopo ben tre giorni in cui non se ne erano registrati. Contagi locali dunque a picco e nessun nuovo caso nella città di Wuhan. Anche qui, nel primo focolaio del virus, trend assolutamente positivo, con quattro giorni di fila senza ulteriori contagi. Casi in Cina tuttavia ce ne sono ancora, anche se tutti provenienti dall’estero. I nuovi casi sospetti importati dal di fuori dei confini del paese sono 45. Il Ministero della Salute, in particolare, ha specificato che sono così distribuiti: 14 si sono verificati a Shanghai, 13 a Pechino, sette nel Guangdong, quattro nel Fujian, due nel Jiangsu e uno in Hebei, Zhejiang, Jiangxi, Shandong e Sichuan. Invece, i pazienti dimessi nella giornata di ieri sono stati 504. Le guarigioni totali sono così salite a 72.244, a fronte di un ammontare di casi confermati di 81.054.

