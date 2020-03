Amazon scende in campo. Vuole assumere camerieri che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus. Saranno 100mila

Amazon vuole assumere camerieri che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus. La stretta sulle attività commerciali ha infatti costretto a restare senza lavoro molti operatori del settore turistico e ristorativo. il ceo Jeff Bezos in un memo rivolto ai dipendenti, in cui ribadisce l’intenzione di assumere 100mila persone e spiega le difficoltà del reperire mascherine per i lavoratori. «In tutto il mondo, le persone avvertono gli effetti economici di questa crisi, e sono triste nel dire che prevedo che le cose peggioreranno prima di migliorare», ha scritto Bezos. «Stiamo assumendo 100mila persone e aumentando i salari per i nostri lavoratori a ore. Allo stesso tempo, altre aziende come ristoranti e bar sono costrette a chiudere le porte. Speriamo che le persone licenziate vengano a lavorare con noi fino a quando non saranno in grado di tornare ai lavori che avevano».

Amazon scende in campo: vogliamo essere utili

Bezos ammette le difficoltà in cui si trovano tutti ed è consapevole del momento delicato. Prendere le decisioni giuste senza commettere errori è molto difficile. E’ una situazione nuova per tutti. Il mondo non affrontava una situazione del genere da decenni. Questa è la consapevolezza che spinge anche Bezos a restare umili parlando di inesistenza del manuale di istruzioni. «Non c’è un manuale di istruzioni per come ci sentiamo in questo momento, e so che ciò sta causando stress a tutti», ha aggiunto Bezos, assicurando di essere «totalmente concentrato sul Covid-19 e su come Amazon possa svolgere al meglio il suo ruolo ed essere d’aiuto.”

