Le vie d’uscita per gestire adesso Colf e badanti

Una prima possibilità è quella di far fruire permessi e/o ferie che sono quindi retribuiti. Un’altra possibilità è quella di aconcedere permessi non retribuiti. Per questo tipo di permessi sarebbe però necessario o preferibile un accordo scritto.

Un’altra via è quella dell’anticipazione di quote del trattamento di fine rapporto. In questo modo si utilizza la retibuzione differita al fine di tutelare il rapporto e evitare il licenziamento.

Infine, sarà possibile per colf e badanti accedere al Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’articolo 44 del decreto legge 18/2020 che dovrebbe fornire misure di sostegno al reddito a favore dei lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza Covid19.

Lo scopo della Assindatcolf è però di ottenere, con la conversione in legge del decreto, punta a far ottenere a colf e badanti la cassa integrazione in deroga.