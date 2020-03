L’indiscrezione: “È morto il Principe Filippo ma non possono dirlo”

Coronavirus, l’indiscrezione: “Il Principe Filippo è morto ma non lo dicono”

La Regina Elisabetta II e il Principe Filippo sono una delle coppie più longeve di sempre. I due regnanti, amati in tutto il mondo, hanno fatto il loro amore delicato che ha sempre resistito in tutti questi anni. Abbiamo sempre pensato, o meglio, siamo sempre stati abituati a pensare che appena fosse successo qualcosa ad uno dei due lo avremmo saputo subito, ma non avevamo calcolato che in questo periodo stiamo vivendo l’emergenza del coronavirus. Gira voce, infatti, che il Principe Filippo sia venuto a mancare in questi giorni all’età di 98 anni. Per chi non lo sapesse, di recente il marito della Regina è stato ricoverato in una clinica ospedaliera a causa di alcuni problemi di salute. Stando ai tabloid inglesi, pare che le condizioni del Duca di Edimburgo sarebbero precipitate nelle ultime ore, tali da condurlo alla morte.

Michelle Hunziker preoccupata per la sua mamma –> LEGGI QUI

“Non lo rivelano a causa del coronavirus”

Per quale motivo, però, la Sovrana d’Inghilterra manterrebbe un segreto del genere? Stando a quello che sta accadendo in tutto il mondo e anche in Gran Bretagna, sono state adottate delle misure restringenti per evitare sempre di più l’epidemia. Le esequie del Duca potrebbero essere molto pericolose, e per questo, per evitare assembramenti, potrebbero ricorrere ad un funerale tradizionale e intimo. A confermare queste versioni dei tabloid, anche le recenti dichiarazione di un imprenditore italiano che vive a Londra. Raggiunto dal quotidiano Libero, ha confermato questa versione. L’ultimo comunicato della Regina diceva che lei e Filippo erano arrivati a Windsor, ma fonti esterne ipotizzano che sia soltanto un modo per non far trapelare la notizia della perdita del suo consorte. Attendiamo dunque notizie ufficiali o una smentita in merito, anche se i social si stanno già riempiendo di messaggi di cordoglio per il Principe amato in tutto il mondo.