Coronavirus Italia, brutto messaggio del condominio ad una dottoressa costretta a turni massacranti per l’emergenza sanitaria.

L’emergenza coronavirus che l’Italia sta ormai vivendo da un mese, ha fatto capire l’importanza di determinate professioni. I medici e gli infermieri sono i veri eroi dell’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova gli ospedali italiani. Accanto ai messaggi di ringraziamento, però, c’è anche chi riceve messaggi shock. E’ il caso di una dottoressa che lavora all’ospedale Cisanello di Pisa, nel reparto in cui sono ricoverati i pazienti affetti dal Covid – 19.

Coronavirus, messaggio shock contro una dottoressa: “fai attenzione quando rientri a casa”

Mentre la maggior parte degli italiani ringraziano medici e infermieri, impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus che ha spinto il Governo ad adottare nuove misure, una dottoressa che lavora nell’ospedale Cisanello di Pisa, nel reparto in cui sono ricoverati i pazienti affetti dal Covid -19 facendo turni massacranti, non si sarebbe mai aspettata che, tornando a casa, si sarebbe ritrovata di fronte un messaggio terrificante di un condomino.

«Cara dottoressa, sappia che in questo condominio abitano una neonata di sei mesi e una signora ultraottantenne vedova. Perciò usi le massima precauzioni quando utilizza gli spazi comuni e deve toccare cancelli, scale, sottoscala e corrimano».

Stefano Taddei, ordinario di Medicina e direttore della clinica medica 1 Universitaria, e Marco Taddei, direttore di Medicina 4 dell’ospedale, hanno condannato il messaggio: «Questo è un atto vergognoso, che non può passare sotto silenzio. Quando i medici lasciano l’ospedale, tutto avviene in sicurezza e ogni ambiente viene igienizzato e sanificato».

A scrivere il messaggio sarebbe stato un vicino di casa della dottoressa che si sarebbe trasferita in quel condominio da poco tempo, lasciando la casa in cui viveva con il marito, dottore anche lui, per ridurre al minimo il rischio di un contagio.

Il condominio avrebbe scritto il biglietto che ha sollevato la dura reazione dell’opinione pubblica per paura non conoscendo le procedure che si seguono in ospedale per la cura dei pazienti contagiati dal covid-19. L’autore del gesto, poi, stando a quanto riporta La Repubblica, si sarebbe scusato con la dottoressa.