Piero Chiambretti, toccante addio a mamma Felicita morta dopo essere stata contagiata dal coronavirus: funerali in forma strettamente privata.

Ultimo saluto alla signora Felicita, madre di Piero Chiambretti, che si è spenta sabato all’ospedale Mauriziano di Torino sabato 21 marzo 2020. La madre del conduttore de La Repubblica delle Donne è stata contagiata dal coronavirus e, nonostante il ricovero in ospedale, non è riuscita a salvarsi. Sulla pagina Instagram di Chiambretti, è stato così pubblicato l’ultimo, toccante saluto alla signora Felici.

Piero Chiambretti, l’ultimo saluto a mamma Felicita: il manifesto funebre

La signora Felicita era risultata positiva al coronavirus come il figlio Piero Chiambretti che, come ha spiegato Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, “sta abbastanza bene”. Dopo giorni di silenzio, sul profilo Instagram del conduttore, è stato pubblicato il manifesto funebre per l’omaggio a mamma Felicita.

“Catturata dall’enigma / non ho certezze / di chi sia io veramente / nella camera oscura / intravedo fiocchi di neve / continuando il gioco nel buio”, si legge nel manifesto funebre.

“È mancata all’affetto dei suoi cari Felicita Chiambretti, poetessa. Profondamente addolorati lo annunciano il figlio Piero, la sorella Adriana, il nipote Eugenio, l’adorata Margherita e i parenti tutti. La cerimonia funebre, in osservanza alle vigenti disposizioni, si terrà in forma strettamente privata”, si legge ancora.



Tanti i messaggi di amici e colleghi che stanno dimostrando affetto e sostegno al conduttore a cui il coronavirus ha portato via la madre come sta accadendo a tantissime altre famiglie italiane a causa del numero sempre alto di decessi come svela l’ultimo bollettino della protezione civile.

“Piero un grandissimo abbraccio”, scrive Simona Ventura. “Piero carissimo, ti abbraccio forte”, è il messaggio di Eleonora Giorgi. “Senza parole solo immenso e sincero affetto per te e Felicita“, scrive Vittoria Schisano. E i fans scrivono: “sentite condoglianze, un abbraccio”, “caro Piero, Felicita sarà sempre con noi”, “Le più sentite condoglianze caro Piero, una stella illuminerà il cielo in modo speciale con la sua poesia”, “mi dispiace.

Non perdere mai il tuo umorismo”, “Sentite Condoglianze per la scomparsa della tua cara mamma”.