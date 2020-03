Si aggrava ancora il bilancio dell’epidemia di Covid-19 diffusasi in Italia da oltre un mese e che ad oggi, secondo la mappa della protezione Civile, ha colpito maggiormente la regione Lombardia.

Oltre 69mila casi positivi di Covid-19 e 6mila decessi. Questo il nuovo drammatico bollettino diramato oggi dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa giornaliera. Secondo i dati della Protezione Civile, nel nostro Paese si sono registrati nelle ultime 24 ore 5.249 casi di contagio in più e 743 nuovi decessi a causa dell’epidemia. Parallelamente ai dati drammatici, per fortuna salgono anche i soggetti guariti dal virus che ad oggi, martedì 24 marzo, ammontano a 8.326. Nonostante la lieve deflessione di oggi e ieri, la Lombardia rimane la regione più colpita della Penisola.

Leggi anche —> Covid-19 Italia, la mappa del contagio regione per regione

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione al 24 marzo: al Nord oltre l’80% dei decessi

Come ogni giorno, da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus in Italia, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, nella conferenza stampa di oggi, ha aggiornato il bilancio. Secondo i dati forniti dal Capo della Protezione Civile ad oggi, martedì 24 marzo, in Italia i soggetti positivi hanno raggiunto il numero di 69.176, mentre sono 54.030 quelli attualmente affetti dal Covid-19. Cresce anche il numero dei decessi, salito a 6.821, 743 in più in sole 24 ore. Infine Borrelli ha reso noto che sono saliti anche i pazienti guariti in totale 8.326, con un incremento di 894 rispetto a ieri.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il contagio nelle regioni del nostro Paese, secondo la mappa della Protezione Civile, su quasi tutto il territorio sono saliti i numeri del contagio, ma il Nord è la zona maggiormente in emergenza. La Lombardia, la regione più colpita, l’Emilia-Romagna, il Veneto ed il Piemonte complessivamente fanno registrare oltre il 74% dei contagi complessivi e l’84% delle vittime totali. Anche al Sud si aggrava il bilancio, ma la curva del contagio rimane nettamente inferiore rispetto alle regioni settentrionali.

Di seguito la mappa dei contagi regione per regione, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, aggiornata a martedì 24 marzo.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia – 30.703– 4.178 – 6.657;

– Emilia Romagna – 9.254 – 985 – 558;

– Veneto – 5.948 – 216 – 381;

– Piemonte – 5.515 – 374 – 17;

– Marche – 2.736 – 231 – 8;

– Toscana – 2.699 – 129 – 51;

– Liguria – 2.116 – 231 – 193;

– Lazio – 1.7280 – 80 – 103;

– Trento – 1.110 – 56 – 79;

– Campania – 1.101 – 56 – 53;

– Puglia – 1.005 – 44 – 21;

– Friuli Venezia Giulia – 992 – 64 – 80;

– Sicilia – 846 – 20 – 27;

– Bolzano – 781 – 38 – 44;

– Abruzzo – 689 – 46 – 21;

– Umbria – 648 – 19 – 5;

– Sardegna – 421 – 15 – 11;

– Valle d’Aosta – 400 – 19 – 2;

– Calabria – 319 – 10 – 5;

– Basilicata – 92 – 1 – 0;

– Molise – 73 – 8 – 10.

Leggi anche —> Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 24 marzo- DIRETTA

Leggi anche —> Covid-19, il premier Conte in conferenza stampa: nuove misure – DIRETTA