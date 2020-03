Covid-19, ultras della Curva Nord dell’Atalanta reclutano imbianchini per l’ospedale da campo di Bergamo e la risposta dei tifosi è straordinaria

Anche la Curva Nord dell’Atalanta danno una risposta concreta alla lotta contro il Covid-19. La parte più calda del tifo nerazzurro ha deciso di collaborare con i volontari degli Alpini per l’ospedale da campo in allestimento presso la Fiera Promoberg di Bergamo in via Lunga, nel quartiere di Boccaleone, in direzione Seriate.

Infatti gli ultras della Dea hanno reclutato imbianchini per il nuovo ospedale provvisorio. Attraverso i propri canali social hanno lanciato il seguente appello. “Gli Alpini di Bergamo ci hanno chiesto una mano – hanno scritto sulla pagina Facebook ‘Sostieni la Curva‘ -. Abbiamo bisogno di 10/15 imbianchini disponibili e attrezzati con rulli, pennelli, pistola, pertichetto, silicone e scala“.

Covid-19, riscontro elevato per l’iniziativa della Curva Nord dell’Atalanta in favore dell’ospedale da campo di Bergamo

E la risposta da parte dei sostenitori della squadra bergamasca non è per nulla tardata ad arrivare. Il numero di cellulare lasciato sulla pagina è stato letteralmente preso d’assalto da chiamate da parte di coloro che hanno dato la loro disponibilità. Una pioggia di telefonate davvero incredibile. Così tante persone che alle 16.14, la stessa pagina dei tifosi ha pubblicato il seguente messaggio.

“Abbiamo ricevuto centinaia di chiamate, abbiamo raggiunto il numero massimo per il lavoro di imbianchini. Grazie a tutti“. Una splendida iniziativa che ha avuto un successo ben oltre ad ogni più rosea aspettativa. Un riscontro decisamente elevato che conferma la tanta solidarietà tra gli stessi cittadini di Bergamo per cercare di uscire al più presto da questo difficile momento di emergenza.

