Vitamina C e D: cosa mangiare per rafforzare il sistema immunitario

Tra gli aspetti cruciali da considerare quando ci si occupa della nostra salute, è l’attenzione che dobbiamo riservare al nostro sistema immunitario. Esistono diversi tipi di nutrienti che aiutano l’organismo umano a ottimizzare le difese contro patogeni come batteri e virus. La dottoressa Federica De Santi, naturopata di Salugea, per perseguire l’obiettivo sopra citato risulta particolarmente rilevante l’apporto di vitamina C. Tra le fonti più ricche, è possibile citare il succo di acerola. Questo è contraddistinto da una dose di acido ascorbico 50 volte superiore rispetto a quella che possiamo trovare nelle arance.

Prosciutto cotto e bambini, fate attenzione: fa davvero bene? –> LEGGI QUI

Le vitamine importanti per la nostra salute

Quando si parla dei nutrienti che ricoprono un ruolo centrale nel miglioramento dell’efficienza del sistema immunitario è necessario citare la Vitamina D, che è una preziosa alleata. Per assimilare meglio la vitamina D, è basilare associare il suo apporto a quello della vitamina K. Da non trascurare è anche l’assunzione di vitamina E e magnesio.

Per quanto riguarda la vitamina C, la Dottoressa consiglia in particolare il succo di sambuco. Tra i tanti benefici ricordiamo che è un vero e proprio antiinfiammatorio naturale. Agisce in maniera positiva sulla fluidità delle secrezioni bronchiali, può rivelarsi un alleato cruciale del benessere delle vie respiratorie. Un vero e proprio asso nella manica quando si parla di cibi utili per la buona funzionalità del sistema immunitario è il Goji. Le sue bacche sono caratterizzate dalla presenza di vitamina E e C, ausili naturali importantissimi quando si punta a migliorare le difese immunitarie. Concludiamo ricordando che, prima di introdurre questi alimenti nella propria dieta, è opportuno chiedere un consiglio al proprio medico.