La fake news sul Coronavirus che allarma | “Guarisci in 3 ore” FOTO

Sul web la problematica Coronavirus fake news è preoccupante: sono tante le bufale che circolano a proposito della malattia.

Sono diverse le fake news a tema Coronavirus che stanno circolando sul web in questo periodo. E purtroppo si tratta di un fenomeno difficile da arginare. L’ultima bufala che viaggia sul web riguarda una possibile cura al Covid 19.

Riguarda un test diagnostico, a questo punto fasullo, della Sigentech, che rappresenta una delle varianti attualmente reperibili in giro di tampone per rilevare il Coronavirus. Il riferimento è ad un vaccino contro il Coronavirus. Ma subito balzano agli occhi alcune irregolarità evidenti. Come ad esempio il fatto che la malattia è chiamata ‘virus Carona’, storpiatura anche alquanto bislacca di Coronavirus. Poi c’è la promessa per la quale il vaccino risulta efficace nel giro di 3 ore. La bufala sembra provenire dal Portogallo nello specifico, con qualcuno che l’ha tradotta anche in italiano.

Coronavirus fake news, tante le bufale smascherate. Ma un vero vaccino è in studio

Esiste comunque uno studio attuale che si sta proponendo di raggiungere come obiettivo finale quello di realizzare un vaccino capace di debellare il Covid-19. Lo stanno mettendo a punto degli scienziati in Russia, che hanno anche dichiarato ufficialmente di avere superato la prima fase di messa a punto. Ora farà seguito un periodo di quattro mesi durante i quali occorrerà procedere con dei test appositi per rilevare eventuali effetti collaterali od ulteriori perfezionamento. “Per un risultato definitivo occorreranno invece all’incirca 11 mesi”. Ed anche in Stati Uniti, Cina ed Israele in particolare ci si sta dando da fare per perseguire lo stesso scopo

