Il giornalista Massimo Marianella e Paolo Di Canio negli studi di Sky Sport hanno parlato del possibile arrivo di Pep Guardiola alla Juventus.

Il calcio, come l’intera attività produttiva non ritenuta essenziale in Italia, è attualmente fermo a causa dell’epidemia coronavirus. Nonostante l’emergenza, si susseguono però le voci di calciomercato in relazione alle società che ancora non conoscono il futuro della stagione in corso. Non solo calciatori per puntellare le rose, ma anche i tecnici sono oggetto delle varie indiscrezioni. Tra questi su tutti c’è il futuro di Pep Guardiola, attualmente sulla panchina del Manchester City più volte accostato alla Juventus soprattutto prima dell’arrivo a Torino di Maurizio Sarri e negli ultimi mesi, dove prima del blocco per il Covid-19, la Juventus aveva fatto segnare un calo nei risultati. Ad alimentare queste voci sono stati il giornalista Massimo Marianella e l’opinionista Paolo Di Canio negli studi di Sky Sport.

Juventus, si alimentano le voci su Pep Guardiola, il giornalista Marianella: “Credo sia stuzzicato da questo corteggiamento dei bianconeri”

Il futuro di Pep Guardiola rimane un’incognita, incognita che da tempo stuzzica il desiderio dei tifosi della Juventus, società a cui il tecnico è stato accostato innumerevoli volte. Le voci su un possibile “avvicinamento” dell’allenatore spagnolo alla società bianconera si sono fatte più insistenti nei mesi scorsi, dopo il calo della squadra allenata da Maurizio Sarri che aveva fatto registrare una flessione nei risultati e nel gioco. A questa circostanza si è aggiunta la decisione dell’Uefa che escluso il Manchester City dalle coppe europee per i prossimi due anni in seguito alla violazione delle norme del Fair Play Finanziario.

Ad alimentare le voci su un possibile arrivo a Torino di Guardiola ci hanno pensato il giornalista Massimo Marianella e l’opinionista ed ex calciatore Paolo Di Canio negli studi di Sky Sport. Marianella in merito ha spiegato: “Lui ha detto che resterà in Inghilterra, ma credo che, anche se in Italia c’è troppa pressione a livello di stampa, tifosi, cose che non gli sono mai state congeniali, sia stuzzicato da questo corteggiamento della Juventus, il quale se decidesse di venire nel nostro campionato possa sfociare in qualcosa“. Paolo Di Canio interpellato sull’argomento ha spiegato in collegamento: “A sensazione, secondo me, se riuscisse a vincere la Champions League va via dal City, in caso contrario rimane“. Rimane, dunque, aperta la pista che conduce a Torino per l’allenatore spagnolo che alla ripresa dei giochi dovrà lottare per arrivare fino in fondo in Champions League. Nella competizione continentale, il City è attualmente fermo agli ottavi di finale contro il Real Madrid, di cui si è disputata solo l’andata al Santiago Bernabeu, sfida terminata 2-1 in favore del club britannico.

