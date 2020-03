Guido Bertolaso ha il Coronavirus. Lo spiega lo stesso ex capo della Protezione Civile, da pochi giorni di nuovo in campo nell’emergenza Covid-19 in Italia.

Guido Bertolaso ha il Coronavirus. Ne parla il diretto interessato attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali personali rappresentativi sui social network.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, il Piemonte inizierà ad imitare la Cina

“Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”. Con queste parole Bertolaso ha reso nota la sua positività al Coronavirus, sottolineando come proseguirà comunque la propria attività in qualità di consulente per cercare di far si che l’Italia riesca a superare la crisi sanitaria scatenata dalla epidemia di Covid-19.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, in calo il numero dei contagiati e le vittime

Bertolaso Coronavirus, da poco era diventato consulente per la Regione Lombardia

Il 70enne dirigente romano ha ricevuto la nomina di esperto speciale e consigliere del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. In passato Bertolaso, che è anche medico, aveva ricoperto il ruolo di direttore del Dipartimento della Protezione Civile dal 2001 al 2010. Nel quarto Governo Berlusconi invece gli venne affidato il ruolo di commissario con delega all’Emergenza rifiuti in Campania. Tanti sono i messaggi di incoraggiamento ricevuti.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, operatore onoranze funebri della provincia di Bergamo: “Siamo al collasso”

I Contagi in Italia Regione per Regione aggiornati alle 19.00 del 23 marzo 2020