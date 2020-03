Donna arrestata dai Carabinieri mentre rientrava a casa: la confessione

Una donna di Darfo Boario Terme (Brescia) è stata arrestata dai Carabinieri: i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella sua auto 16 grammi di cocaina. La donna aveva appena chiuso la sua tabaccheria e stava rientrando a casa.

Una donna di 31 anni è stata arrestata dopo essere stata ritrovata in possesso di sostanze stupefacenti. È accaduto a Darfo Boario Terme, comune in provincia di Brescia, nella tarda serata di sabato 21 marzo. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava al volante della propria automobile, quando i carabinieri l’hanno fermata mentre viaggiava verso Gianico. Il controllo dei militari dell’Arma era volto a verificare se la donna avesse un valido motivo per circolare, considerate le misure imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La 31enne ha spiegato ai militari di essere diretta verso casa e di aver appena chiuso la sua tabaccheria, attività inserita tra quelle essenziali dal Governo. Lo stato di agitazione della conducente, però, come riporta la redazione di Brescia Today, ha insospettito i militari dell’Arma che hanno voluto eseguire controlli più approfonditi durante i quali è stato trovato un pacchetto di sigarette contenente sostanza stupefacente. Nel dettaglio, occultati nel pacchetto vi erano 16grammi di cocaina. Ai carabinieri la donna avrebbe spiegato che stava facendo da corriere e che la droga doveva essere portata ad una persona, di cui non avrebbe indicato le generalità. Inoltre la 31enne, come riporta Brescia Today, ha voluto far presente ai militari che l’hanno fermata di aver accettato di far da “corriere” poiché in una difficile situazione economica. I carabinieri hanno proceduto all’arresto, convalidato poi dal Giudice.

