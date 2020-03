Il Covid 19 corre in Spagna dove è record per numero di decessi in un solo giorno: in ventiquattro ore sono stati registrati 738 decessi.

Il Covid 19 corre veloce in Spagna dove il virus comincia a far paura e dove il numero dei contagi e dei decessi continua ad aumentare. A confermarlo è il ministero della Sanità spagnolo che ha svelato il numero dei decessi che sono stati registrati in un solo giorno e che rende la Spagna il secondo Paese più colpito dal virus in Europa dopo l’Italia.

Covid 19, Spagna secondo paese più colpito in Europa: record di morti in un solo giorno

Come riferisce il Ministero della Sanità, in Spagna, è stato registrato il record di decessi. In sole 24 ore, infatti, sono decedute 738 persone. L’agenzia Efe fa sapere che il numero dei contagiati, in Spagna, al momento è di 47.610, con 7.937 nuovi contagi. Il numero delle vittime sale a 3.434.

In Spagna è stata contagiata anche la vicepremier Calvo che è risultata positiva al coronavirus dopo un primo tampone che aveva evidenziato la sua negatività. La Moncloa ha fatto sapere che è in buone condizioni. Il Covid 19, dunque, dove in Italia continua a fare vittime come svela l‘ultimo bollettino della Protezione Civile, fa paura nel resto d’Europa e anche negli Stati Uniti.

Com’è la situazione nel resto d’Europa? A svelare i dati è Il Fatto Quotidiano. In Svizzera sono state registrate 103 vittime e 9.765 contagi mentre nel Lussemburgo sono stati registrati 1.333 casi e otto decessi. 1031 sono i contagiati in Polonia con 14 vittime mentre 821 sono i casi in Grecia e 22 decessi. Casi anche a Cipro dove le persone attualmente contagiate sono 132 mentre i decessi sono tre.

658 i casi di contagioin Russia dove 163 nuovi casi sarebbero stati registrati tra martedì e mercoledì. “Salute, vita e sicurezza delle persone per noi sono l’assoluta priorità” ha detto Putin che non ignora l’aumento significativo dei casi in poco tempo.

In Medio Oriente, invece, il paese più colpito è l’Iran dove sono state registrate più di 2mila vittime di cui 143 nelle ultime 24 ore. In totale, il numero delle persone contagiate da Covid 19 è di 27.017, con 2.206 nuovi contagi mentre il numero dei guariti è di 9.625.