Covid 19 Italia | quale mascherina usare? “Ce n’è una più efficace”

Emergenza Covid 19 Italia mascherina indispensabile. “Se tutte le mettessero, il contagio verrebbe ridotto. Ma occorre usarla in maniera consona”.

Da quando imperversa l’emergenza Covid 19 Italia, la mascherina protettiva è in assoluto l’accessorio sanitario più ricercato. E purtroppo non mancano i casi in cui disonesti anche insospettabili come titolari di farmacie e parafarmacie hanno provato a specularci su. Al pari dei soliti sciacalli sul web.

In pochi giorni le mascherine sono arrivate a costare anche con un incremento del 6000% in certe odiose situazioni. Per fortuna le forze dell’ordine sono intervenute ponendo fine a questi atti di disonestà assoluta. Riguardo all’utilizzo della mascherina, parla il dottor Roberto Burioni su Twitter. “Indossarne una sarebbe di grande aiuto perché purtroppo ci sono tanti asintomatici che possono contagiare gli altri senza saperlo. La mascherina più efficace è quella chirurgica. Se tutti la mettessro, il contagio verrebbe limitato”.

Covid 19 Italia mascherina, quale tipo è più efficace contro il contagio?

Sulla necessità delle mascherine, e sulla bontà in particolare di quelle chirurgiche, si dice d’accordo anche la dottoressa Gloria Taliani, infettivologa del Policlinico Umberto I di Roma. In una intervista a ‘Il Corriere della Sera’, la dottoressa afferma: “Quelle chirurgiche sono impermeabili. Invece sconsiglio quelle Ffp2 e Ffp3, usate dal solo personale medico e filtranti, con al 90 e al 95%, valvole a carboni attivi. Le chirurgiche proteggono gli altri dalla nostra saliva. Invece le filtranti proteggono noi professionisti del settore sanitario da quello che c’è fuori. Ma se siamo soggetti positivi rischiamo di diffondere il virus. E bisogna saperla indossare, appoggiandolo sotto al mento e legandola sopra alle orecchie a totale copertura del naso. Deve aderire per bene al viso. Non vanno assolutamente lasciate aperture. Vanno tenute per massimo 8 ore e poi cambiate. Lavatevi le mani prima di usarle e non appoggiatele per poi indossarle, altrimenti si rischia di infettarle”.

