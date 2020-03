La quarantena e la salute del sonno. Gli eseperti consigliano di riposare, scegliere gli integratori naturali giusti così da alleviare l’ansia

L’emergenza del Covid-19 sta recando molto stress alla nostra salute e porta effetti negativi sul sonno e sull’umore aggravando le condizioni dei pazienti affetti da ansia e attacchi di panico. “Gli integratori alimentari che associano estratti vegetali, magnesio, vitamine B attive e melatonina possono essere un valido aiuto – suggerisce Metagenics Academy – Ma è fondamentale, anche in quarantena, curare stile di vita e alimentazione“. In quarantena è fondamentale seguire alcune regole per mantenere il benessere psicofisico. “Dormire male, oltretutto, acutizza ulteriormente l’ansia e il nervosismo, innescando un circolo vizioso che porta a sentirsi sempre stanchi”. Afferma Maurizio Salamone, direttore scientifico di Metagenics Italia. Ovviamente un corretto stile di vita e a un’alimentazione equilibrata sono fondamentali per la salute di ognuno di noi. Anche in quarantena dobbiamo mantenere i ritmi e gli orari abituali.

Abuso di farmaci in quarantena

Molti, soprattutto in questa situazione delicata, fanno abuso di sonniferi, farmaci molto utili ma controindicati in molti gruppi di pazienti. “Si tratta di farmaci che devono essere assunti per un periodo limitato e dietro controllo medico – sottolinea Salamone –. Non solo possono indurre dipendenza, ma comportano anche una serie di possibili effetti indesiderati come disturbi della memoria, minore capacità di concentrazione, capogiri e sonnolenza diurna“. Il magnesio è un minerale indispensabile per contrastare stress, stanchezza, ansia ed eccessiva emotività. “Estratti vegetali come valeriana, melissa e passiflora influiscono positivamente sulle attività del recettore GABA, un neurotrasmettitore con azione inibitoria – continua il direttore – che aiuta a rilassarsi, a ridurre stress e ansia e facilita il ciclo naturale del sonno, oltre ai noti effetti calmanti” spiega Salamone.

