Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118 avverte che i tempi di intervento sono sbagliati. Bisogna intervenire ai primi sintomi”

Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118 avverte che i tempi di intervento sono sbagliati. Bisogna intervenire prima che la situazione peggiori. In sostanza il presidente si riferisce al momento in cui ci sono i primi sintomi. In tal modo si può evitare la terapia intensiva. “Dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi. Da quando una persona comincia a respirare male fino all’insufficienza acuta grave l’evoluzione è rapidissima – afferma in un’intervista a ‘Qn’. “Perché non iniziamo le terapie agli oligosintomatici, quelli con pochi sintomi, positivi al tampone? Oggi queste persone vengono lasciate a casa a ’svernare’. Quando la situazione precipita, non resta che intubare chi sta male. Ecco il punto chiave”. Secondo Balzanelli “ripeto: dobbiamo fare i tamponi ai casi sospetti e quindi trattare con gli antivirali tutti quelli che si dimostrano positivi al Covid-19 e che stanno a casa. Questo si deve capire. E ritengo assolutamente inadeguato che un’emergenza squisitamente sanitaria – sottolinea – sia stata affidata alla Protezione Civile e non al ministero della Salute”.